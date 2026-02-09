Dopo i primi 15 minuti in cui il Sassuolo è stato più volte pericoloso, l'Inter ha preso le misure e ha sfoderato una grandissima prestazione trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez . Il Toro, come sottolinea Repubblica , ha fatto un altro significativo passo nella storia del campionato, oltre che in quella dell'Inter. L'attaccante ha raggiunto Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica dei marcatori interisti di ogni tempo a quota 171.

"Poi c'è Yann Sommer, che in trasferta in serie A non prende gol da 560 minuti. E Yann Bisseck, autore del primo gol, che ha aperto la partita. C'è Marcus Thuram, anche lui a segno, unico dei titolari di mercoledì scorso contro il Torino che Cristian Chivu ha schierato di nuovo dall'inizio. Le due reti che mancano al conto le hanno segnate Luis Henrique e Manuel Akanji, marcatori atipici, in una squadra in cui segnano tutti: l'Inter in questa serie A ha segnato 57 reti, una in meno dei punti che ha messo insieme".

"Dopo la partita, Lautaro i suoi compagni li ha abbracciati uno per uno. Sono arrivati tutti alla Pinetina tutti dopo di lui, che è a Milano dal 2018. Ha servito sotto tre presidenti. Ha giocato per quattro allenatori. Nessuno ha segnato più di lui in Champions League nella storia del club ed è probabile che questa lunga stagione, cominciata quasi otto anni fa con la telefonata fra Javier Zanetti e Diego Milito che lo ha portato in Italia, sarà ricordata come "l'Inter di Lautaro". Ma non è ancora il momento. Questa è ancora la fase in cui la memoria va costruita. A partire da domenica a San Siro contro i bianconeri di Luciano Spalletti, suo primo tecnico in Serie A. Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu, di rientro dall'infortunio, saranno probabilmente in panchina".