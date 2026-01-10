Inter, l’incontro tra Marotta e i referenti regionali Inter Club

Appuntamento speciale per una delegazione di referenti regionali che sono stati invitati ad Appiano

Gianni Pampinella Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 23:16)

Appuntamento speciale per una delegazione di referenti regionali che, in rappresentanza degli Inter Club, sono stati invitati a vivere un’esperienza di due giorni a stretto contatto con il mondo nerazzurro. Un’iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente il dialogo tra l’Inter e la sua ampia community di tifosi.

Il weekend nerazzurro si è aperto con un pranzo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, alla presenza del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e di alcuni rappresentanti del Top Management del Club. All'evento ha preso parte anche la legend nerazzurra Francesco Toldo. Nel corso del tempo trascorso insieme, il Presidente ha ribadito la centralità del progetto Inter Club, sottolineando la volontà dell’Inter di rafforzare costantemente il legame con i propri tifosi e le realtà territoriali che li rappresentano. Un messaggio che ha posto l’accento sull’importanza di un tifo sano, positivo e appassionato.

Nel pomeriggio le attività sono proseguite presso l’Inter HQ, dove i referenti regionali hanno partecipato ad un workshop che ha coinvolto diversi dipartimenti del Club, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti, progetti e linee guida per il futuro.

L’esperienza si concluderà nella giornata di domani, domenica 11 gennaio, con la loro presenza allo stadio San Siro per assistere alla sfida Inter-Napoli.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di progressiva valorizzazione e sviluppo del progetto Inter Club, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante e significativa. Dopo tre record storici consecutivi di iscrizioni, nella stagione in corso - con la campagna tesseramenti ancora aperta -gli Inter Club hanno già superato quota 200.000 soci a livello globale, con 1081 club sparsi in tutto il Mondo. Di questi 136 si trovano sul territorio estero, in rappresentanza di 72 paesi distribuiti in tutti e cinque i continenti. Numeri che confermano una progressione straordinaria, pari a un incremento del 250% negli ultimi dieci anni e che testimoniano ancora una volta la forza del legame tra l’Inter e i suoi tifosi.