Con Luciano Spalletti in panchina, la Juventus ha cambiato marcia. I bianconeri inseguono i primi quattro posti in classifica, l'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League.

Per Sergio Porrini i bianconeri possono addirittura pensare allo scudetto con il tecnico di Certaldo. "Spalletti è il leader che ha ricompattato popolo e squadra. Con una nuova mentalità la Juventus può ambire non solo al 4° posto, ma diventa una minaccia Scudetto per la volata finale", ha detto l'ex giocatore a Radio Sportiva.