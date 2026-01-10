Con Luciano Spalletti in panchina, la Juventus ha cambiato marcia. I bianconeri inseguono i primi quattro posti in classifica, l'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League.
Porrini: “Spalletti leader, ha ricompattato la squadra. Ora la Juventus può ambire anche…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex giocatore ha elogiato il tecnico bianconero
Per Sergio Porrini i bianconeri possono addirittura pensare allo scudetto con il tecnico di Certaldo. "Spalletti è il leader che ha ricompattato popolo e squadra. Con una nuova mentalità la Juventus può ambire non solo al 4° posto, ma diventa una minaccia Scudetto per la volata finale", ha detto l'ex giocatore a Radio Sportiva.
(Radio Sportiva)
