Porrini: “Spalletti leader, ha ricompattato la squadra. Ora la Juventus può ambire anche…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex giocatore ha elogiato il tecnico bianconero
Con Luciano Spalletti in panchina, la Juventus ha cambiato marcia. I bianconeri inseguono i primi quattro posti in classifica, l'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League.

Per Sergio Porrini i bianconeri possono addirittura pensare allo scudetto con il tecnico di Certaldo. "Spalletti è il leader che ha ricompattato popolo e squadra. Con una nuova mentalità la Juventus può ambire non solo al 4° posto, ma diventa una minaccia Scudetto per la volata finale", ha detto l'ex giocatore a Radio Sportiva.

