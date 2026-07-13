FC Internazionale Milano e Acqua Fiuggi annunciano una nuova partnership. L’azienda italiana sarà Official Water Partner

Marco Macca Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 10:32)

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FC Internazionale Milano e Acqua Fiuggi annunciano una nuova partnership. L’azienda italiana, punto di riferimento nel proprio settore, affiancherà la Prima Squadra Maschile, Inter Women e Inter U23 in qualità di Official Water Partner.

La collaborazione nasce dall’incontro di due eccellenze del Made in Italy accomunate dalla stessa ambizione: evolversi nel tempo restando fedeli alla propria identità. Un percorso che ha portato l’Inter a consolidarsi tra i principali club europei, dentro e fuori dal campo, e Acqua Fiuggi a valorizzare la propria eredità storica attraverso un importante percorso di rinnovamento, con una visione sempre più orientata al futuro.

Nel corso della stagione, le iconiche bottiglie Acqua Fiuggi accompagneranno l’Inter in tutti i momenti chiave della stagione: dalle conferenze stampa alla presenza negli spogliatoi e in panchina durante le gare. Il brand apparirà inoltre sui LED bordocampo in occasione di tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia del Club.

“Siamo felici di annunciare questo accordo di partnership con Acqua Fiuggi, un marchio che rappresenta da oltre un secolo un simbolo di eccellenza e di Made in Italy, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale. Negli ultimi anni Acqua Fiuggi ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento, in linea con la costante ambizione di crescita che contraddistingue anche il nostro Club. Siamo lieti di affiancare Acqua Fiuggi e di supportare, attraverso la forza del nostro brand e la sua visibilità, il raggiungimento dei loro obiettivi.”

Giorgio Ricci - Chief Revenue Officer FC Internazionale Milano

“Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership con FC Internazionale Milano, un Club che condivide con Acqua Fiuggi la passione per l'eccellenza e una costante ambizione di crescita. Come noi, l'Inter fa della ricerca della qualità la propria bandiera: affiancare i nerazzurri e accompagnare gli atleti con la nostra acqua rappresenta per noi motivo di orgoglio. Insieme, fondiamo tradizione e innovazione per creare un valore autentico e un simbolo di eccellenza nel mondo”

Stefano Bolognese - Chief Executive Officer Acqua e Terme di Fiuggi