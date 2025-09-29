A Pressing il giornalista ha parlato dell'allenatore nerazzurro e di quanto sta dimostrando in queste prime apparizioni della nuova stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 14:16)

Fabrizio Biasin, tra gli opinionisti di Pressing domenica sera, ha parlato di Cagliari-Inter e in generale del momento nerazzurro soffermandosi in particolare sui meriti di Chivu e su quanto bene stia facendo nei suoi primi mesi sulla panchina nerazzurra. Arrivato tra mille dubbi, l'ex difensore sta cercando di fare il suo: «Sembra che Cristian Chivu prima ancora che un bravo allenatore si stia dimostrando una persona intelligente. Voleva portare in fretta la sua idea di calcio cambiando magari modulo. Ha capito che non si poteva fare nell'immediato, sta andando avanti nel 3-5-2 e sta mettendo piano piano le sue cose», ha sottolineato il giornalista.

«Ho visto una gara brillante a Cagliari. Ho visto i vecchi sul loro livello e i nuovi intregrarsi pitttosto bene. Ho visto una squadra con tante diverse novità, anche dal primo minuto e mi sembra che l'Inter crea tanto ma debba diventare più pragmatica», ha aggiunto Biasin nel suo intervento nel programma di Canale 5.

Difetti da rivedere — «L'Inter segna poco rispetto a quanto crea, ma se guarisce dai suoi problemi di distrazioni qua e là, ogni tanto, ieri solo una, la squadra sia ancora competitiva e il merito e di questo allenatore, Chivu, arrivato con mille punti interrogativi, perché con pochissima esperienza, ma mi sembra sia al posto giusto e sintonizzato sulla sua stagione», ha detto ancora.

«Chivu a cui si imputa mancata esperienza deve fare un'altra cosa difficile: deve dare ad un gruppo, abituato a fare certe cose per quattro anni e dopo quello che è successo nel finale di stagione, una nuova identità, che non è necessariamente uno stravolgimento. E non è semplice. Ho parlato con Acerbi in settimana e anche lui dice 'dobbiamo ritrovare la forza che avevamo fino a qualche tempo fa perché è successo quello che è successo'. Ma è il primo che ti dice di riconoscere in Chivu un grande allenatore. E non era scontata questa cosa. Perché ti arriva un allenatore senza esperienza, tu puoi rigettarlo e finisce la stagione. Invece sono tutti sintonizzati con lui e non era una cosa semplice», ha concluso il giornalista

(Fonte: Pressing)