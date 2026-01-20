L'Inter affronta il colosso Arsenal in una grande notte di Champions League a San Siro. Queste le considerazioni di Fabio Capello a Sky:
Capello: “Thuram in top 10 al mondo? Esagerato! E’ un po’ pigro e in allenamento deve…”
"L'Arsenal è una squadra forte, ma ce ne sono altre in Europa, come il PSG. L'uomo chiave per me questa sera sarà come sempre Dimarco: lui non crossa, lui la mette, che è una cosa diversa".
"Thuram fra i primi 10 attaccanti del mondo? Un po' esagerato... Ha grandi potenzialità, ma è un po' pigro. Potrebbe dare qualcosa in più. Potrebbe crescere allenandosi più col sinistro e, più in generale, non è il massimo nel calciare in porta".
(Fonte: Sky Sport)
