Tuttosport: “Inter, mezzo incidente di Champions già alle spalle: Inzaghi è riuscito a…”

Vittoria con la Lazio

"Per individuare la strada del successo, il tecnico nerazzurro ha impostato una partita di contenimento, lasciando il gioco a una Lazio aggressiva, pronta a tenere alta la linea difensiva per comprimere gli spazi. Una situazione in cui soprattutto soffriva Calhanoglu, sovrastato nel confronto diretto con un tonico Rovella. Il problema della squadra di Sarri era comunque il solito, a tanto mulinare di gambe con il pallone non faceva riscontro la capacità di creare una sola occasione degna di nota: un paio di conclusioni ribattute di Kamada (preferito al contestante Luis Alberto) e un paio di incursioni senza gloria. Troppo poco per impensierire una retroguardia solida di suo e un centrocampo pronto alla fase di sacrificio, con Thuram e Martinez pronti a tendere trappole. In una di queste cadeva il povero Marusic, con uno sciagurato retropassaggio che apriva la strada a Martinez verso la porta di Provedel: quindicesimo gol stagionale per l'argentino. E nella ripresa la conferma di quanto il duo d’attacco conti quest’anno negli equilibri nerazzurri. Perché, dopo una incursione di Rovella, sventata dalla gamba di Sommer, e un sinistro malestro di Kamada, l’Inter colpiva come deve fare una grande: ripartenza rapida con Barella bravo a imbeccare Thuram, dopo una respinta sballata con Marusic di nuovo protagonista", chiosa il quotidiano.