La festa scudetto dell'Inter è iniziata a San Siro dove la squadra di Chivu ha affrontato il Verona

Gianni Pampinella Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 14:32)

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La festa scudetto dell'Inter è iniziata a San Siro dove la squadra di Chivu ha affrontato il Verona in quella che è stata l'ultima gara del campionato in casa. Poi la parata in città sul bus scoperto dove i giocatori sono stati osannati da migliaia di tifosi nerazzurri arrivati da tutte le parti d'Italia.

"Della giornata restano istantanee destinate a entrare nella storia del club, che ha centrato il double 16 anni dopo la stagione del triplete. Lautaro che alza il trofeo dello scudetto e la Coppa Italia, la coreografia che ha colorato di nerazzurro tutti gli spalti, il videomessaggio di Vasco Rossi in accappatoio sui maxischermi e il momento di ricordo di Beccalossi, mancato il 6 maggio. «Soddisfazione enorme, ma contano soprattutto giocatori e tifosi», dice Chivu, eroe della stagione, come dimostra il gadget più ricercato della festa: il caschetto che indossava da calciatore dopo l'incidente del 2010".

"Lo ha sfoggiato anche Thuram sul bus, insieme a striscioni di cattivo gusto: un ratto sui colori rossoneri e "gli scudetti mettili al c...". Il match-passerella è stato anche l'occasione per salutare alcuni senatori, anche se loro assicurano di non avere ancora parlato di futuro con i dirigenti: Sommer, Acerbi, l'applauditissimo Darmian e Mkhitaryan. Di sicuro nel domani dell'Inter sarà centrale l'allenatore".

(Repubblica)