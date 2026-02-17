C'è chi sui social ha reclamato un calcio di rigore per la Juventus a causa di un presunto fallo di Carlos Augusto ai danni di Weston McKennie nel secondo tempo della gara contro l'Inter.
Inter-Juve, Carlos Augusto su McKennie. La Penna: “Mai rigore!”. VAR: “Mah, è lui che…”
Fallo inesistente, come dimostrato dall'audio di arbitro e VAR ad Open VAR: ecco il dialogo sull'intervento di Carlos Augusto in Inter-Juve
Fallo inesistente, come dimostrato dall'audio di arbitro e VAR ad Open VAR. Dice La Penna: "No, no, no, in piedi! Mai rigore per me".
In Sala VAR ribattono: "Vediamo, dammi la laterale per vedere se c'è contatto. Mah... Per me è laterale e poi è lui che si trascina: non c'è un intervento imprudente. E' proprio laterale. Check completato".
