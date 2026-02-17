Andrea De Marco , incaricato della Figc per le relazioni con i club con gli arbitri, ha parlato dell'episodio Bastoni-Kalulu di Inter-Juventus ad Open VAR: "Il contatto è lieve, secondo me la simulazione ci poteva assolutamente stare. Massima solidarietà a La Penna e Bastoni per le minacce: il dissenso nel calcio c'è sempre stato, ma quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale non è più sport: va condannato senza se e senza ma. Le discussioni possono essere discusse, ma le minacce non devono esistere.

Il primo giallo di Kalulu? In questo caso il primo giallo ci stava. Se doveva esserci più collaborazione tra gli arbitri in campo? Dobbiamo considerare la velocità dell'azione e probabilmente lui è stato tratto in inganno da questo movimento: la squadra arbitrale in campo può aiutare l'arbitro e quando sentiamo gli audio c'è collaborazione. L'assistente numero due era dalla parte opposta e forse coperto da alcuni calciatori, Doveri era alle panchine: è molto difficile entrare in una decisione dell'arbitro in campo con massima certezza. Per entrarci devi avere la certezza e probabilmente non l'avevano".