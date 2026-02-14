Scene da far west nell'entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi di San Siro. La Juventus ha infatti espresso la propria furia contro l'arbitro La Penna

Scene da far west nell'entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi di San Siro. La Juventus ha infatti espresso la propria furia contro l'arbitro La Penna per l'espulsione ai danni di Pierre Kalulu contro l'Inter .

Come si vede da un video realizzato dagli spalti del Meazza, Luciano Spalletti, Damien Comolli e Giorgio Chiellini si sono scagliati contro il direttore di gara manifestando tutto il loro disappunto. "Così si falsa la partita" e "non esiste una cosa del genere! Non esiste”, le frasi pronunciate dai dirigenti bianconeri.