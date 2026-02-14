Scene da far west nell'entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi di San Siro. La Juventus ha infatti espresso la propria furia contro l'arbitro La Penna per l'espulsione ai danni di Pierre Kalulu contro l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Juve, clamoroso sfogo di Spalletti, Chiellini e Comolli contro La Penna: il video
ultimora
Inter-Juve, clamoroso sfogo di Spalletti, Chiellini e Comolli contro La Penna: il video
Scene da far west nell'entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi di San Siro. La Juventus ha infatti espresso la propria furia contro l'arbitro La Penna
Come si vede da un video realizzato dagli spalti del Meazza, Luciano Spalletti, Damien Comolli e Giorgio Chiellini si sono scagliati contro il direttore di gara manifestando tutto il loro disappunto. "Così si falsa la partita" e "non esiste una cosa del genere! Non esiste”, le frasi pronunciate dai dirigenti bianconeri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA