Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Juventus 3-2, Luca Marelli è tornato su altri episodi arbitrali del match:
ultimora
Marelli: “Bastoni non può essere squalificato: norma tolta 20 anni fa! Cambiaso rischia grosso”
"Nel secondo tempo ci sono stati due episodi: c'è un contatto tra Carlos Augusto e McKennie, Carlos Augusto corre un bel rischio ma il contatto è leggero, niente di che. Un contatto di gioco, ha lasciato correre l'arbitro e le proteste sono state educate giustamente, sono episodi troppo leggeri perché possano portare ad un calcio di rigore. Ha rischiato tanto Cambiaso non per il tocco di braccio ma per la trattenuta per la maglia a Luis Henrique, non eccessiva, La Penna l'ha ritenuta nei limiti ma il tocco di braccio non è punibile, è un pallone inaspettato.
Bastoni può essere squalificato? 20 anni fa venne inserita una norma, tramite la prova TV, che permetteva alla Procura Federale di acquisire immagini per simulazioni non colte in campo, la norma è durata un anno ed è stata tolta perché valutare una simulazione è complicato. Erano stati squalificati dei giocatori che effettivamente avevano subito fallo ma che in realtà erano stati ammoniti in campo, per questo è stata tolta"
© RIPRODUZIONE RISERVATA