I due giornalisti, su Radio Dee Jay, hanno parlato della partita di questa sera e hanno fatto la loro previsione sul risultato

A Radio Dee Jay, Caressa e Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Juve e Napoli-Roma i due big match di questo fine settimana. Secondo il telecronista di Skysport la partita tra i nerazzurri di Chivu e la formazione di Spalletti finirà con la vittoria dell'Inter o un pareggio ("1-x") mentre la partita tra la squadra di Conte e quella di Gasperini potrebbe finire con un pareggio.