A Radio Dee Jay, Caressa e Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Juve e Napoli-Roma i due big match di questo fine settimana. Secondo il telecronista di Skysport la partita tra i nerazzurri di Chivu e la formazione di Spalletti finirà con la vittoria dell'Inter o un pareggio ("1-x") mentre la partita tra la squadra di Conte e quella di Gasperini potrebbe finire con un pareggio.
Caressa: “La Juve non vince a San Siro”. Zazzaroni non la pensa così: pronostico senza vie di mezzo
I due giornalisti, su Radio Dee Jay, hanno parlato della partita di questa sera e hanno fatto la loro previsione sul risultato
Per il direttore del Corriere dello Sport Inter-Juve finirà o con una vittoria dei nerazzurri o con quella dei bianconeri ("1-2") mentre Napoli-Roma finirà anche per lui come per Caressa in parità.
(Fonte: Radio Dee Jay)
