FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “La Juve non vince a San Siro”. Zazzaroni non la pensa così: pronostico senza vie di mezzo

ultimora

Caressa: “La Juve non vince a San Siro”. Zazzaroni non la pensa così: pronostico senza vie di mezzo

Caressa: “La Juve non vince a San Siro”. Zazzaroni non la pensa così: pronostico senza vie di mezzo - immagine 1
I due giornalisti, su Radio Dee Jay, hanno parlato della partita di questa sera e hanno fatto la loro previsione sul risultato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Radio Dee Jay, Caressa e Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Juve e Napoli-Roma i due big match di questo fine settimana. Secondo il telecronista di Skysport la partita tra i nerazzurri di Chivu e la formazione di Spalletti finirà con la vittoria dell'Inter o un pareggio ("1-x") mentre la partita tra la squadra di Conte e quella di Gasperini potrebbe finire con un pareggio.

Caressa: “La Juve non vince a San Siro”. Zazzaroni non la pensa così: pronostico senza vie di mezzo- immagine 2

Per il direttore del Corriere dello Sport Inter-Juve finirà o con una vittoria dei nerazzurri o con quella dei bianconeri ("1-2") mentre Napoli-Roma finirà anche per lui come per Caressa in parità.

(Fonte: Radio Dee Jay)

Leggi anche
Milan, a Rabiot serve il Club Referee Manager: protesta social ma conosce il regolamento?
Condò: “Inter, stasera a Chivu è richiesta la vittoria per scrollarsi di dosso l’ultimo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA