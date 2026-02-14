Il centrocampista francese, espulso nel finale per proteste, ha sottolineato alcuni presunti torti arbitrali

Un'altra vittoria sofferta per il Milan, che torna da Pisa con 3 punti pesantissimi nonostante una prestazione certamente non brillante e grazie a un gol nel finale di Modric.

Il popolo rossonero, tuttavia, non ha perso occasione per sottolineare alcuni (presunti) errori arbitrali che avrebbero ostacolato la missione di Maignan e compagni.

A calcare la mano ci ha pensato anche Rabiot, espulso per proteste nel recupero: il centrocampista francese, nello specifico, ha postato su Instagram il fermo immagine del calcio di rigore calciato e sbagliato da Fullkrug, a sottolineare la presenza di un calciatore del Pisa in area al momento della battuta e i piedi del portiere non completamente sulla linea di porta. La tesi, a suo dire (e di gran parte dei tifosi rossoneri), è che l'esecuzione dal dischetto sarebbe stata da ripetere. Ma cosa dice il regolamento a riguardo?

Beh, pare che Rabiot abbia bisogno di un ripassino. Lui, o almeno il Club Referee Manager del Milan.

Il regolamento è chiaro: un compagno del portiere sarà punito per "invasione" soltanto se:

• l'invasione impatta chiaramente sul calciatore incaricato del tiro; o

• gioca il pallone o lo contende a un avversario e ciò impedisce alla squadra avversaria di segnare, tentare di segnare o creare un'opportunità di segnare una rete.

In questi due casi il calcio di rigore verrà ripetuto.

Parlando invece del portiere:

• se il pallone "manca" la porta o rimbalza dalla traversa o dai pali, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto soltanto se l'infrazione del portiere ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore che lo ha eseguito.

In sintesi, se i piedi dell'estremo difensore non sono esattamente sulla linea di porta, ma il tiratore sbaglia, non ci sono gli estremi per la ripetizione. Evidente, quindi, che queste condizioni non si siano verificate ieri a Pisa.