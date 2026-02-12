C'è tanta attesa per il derby d'Italia di sabato sera tra l'Inter di Cristian Chivu e la Juve di Luciano Spalletti, ma un pezzo di storia questa partita l'ha già scritto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Inter-Juventus di sabato prossimo farà registrare un altro sold out e soprattutto diventerà il secondo record di incassi della storia della Serie A dopo quello del derby d'andata.

Insomma, anche al botteghino l'Inter continua a vincere e a sorridere, eccome. E il derby d'Italia contro Spalletti, Yildiz e il resto dei bianconeri si appresta a diventare un'altra partita da ricordare per cornice, biglietti venduti e guadagni ottenuti dagli stessi. Sarà inoltre il sesto record consecutivo (tutti registrati nelle ultime due stagioni) per il club nerazzurro che occupa adesso tutti i primi sei posti di questa speciale classifica della storia del nostro campionato.