Il commento dell'ex calciatore rispetto alla vittoria dei nerazzurri contro la Juventus caratterizzata dal rosso a Kalulu

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 00:33)

Massimo Ambrosini su DAZN ha parlato della partita tra Inter e Juventus finita tre a due e si è soffermato sull'espulsione di Kalulu per doppio giallo: «C'è poco da dire e da aggiungere: Bastoni ha fatto una brutta figura. Se vogliamo anche escludere che discolpi l'avversario e poi da lì ad avere quella reazione di esultanza dopo non va bene. Ha fatto qualcosa di eccessivo, si è reso conto anche lui che quello che ha fatto non rende onore a lui e al calcio».

Su Espositol'ex giocatore ha detto: «È un ragazzo pronto, arrivato in Serie A per merito suo senza passaggio intermedio, è un ragazzo pronto. Per le sue caratteristiche, per il modo di interpretare la professione. Ha una qualità che non è da tutti gli attaccanti, rende migliori quelli che gli giocano vicino ed è quello che da cui traggono beneficio tutti i suoi compagni, ne giova chiunque ci giochi vicino. Tema Lautaro negli scontri diretti? Siamo tutti d'accordo che è un calciatore di livello assoluto. È una casualità altrimenti non possiamo dire che è un grande giocatore riconosciuto. È una casualità. L'ultima volta che l'Inter ha giocato una partita a una settimana di distanza è stato magari complicato adattarsi al tipo di lavoro tecnico. La Juve oggi dice non parliamo di calcio ma ha fatto un grande primo tempo da cui ripartire».

«Le parole di Chivu su Kalulu e Bastoni? In una situazione del genere anche andare davanti alle telecamere e ammettere l'errore dell'arbitro, se lui avesse ammesso che ci fosse non avrebbe cambiato il pensiero sul modo di comunicare di Chivu. È evidente che ci sia un errore e non è colpa di Chivu se sbaglia e Chivu poteva dirlo e non sarebbe cambiato nulla sua sua comunicazione. Mi sarei espresso in maniera diversa su un episodio evidente», ha concluso commentando le parole dell'allenatore sull'episodio.

(Fonte: DAZN)