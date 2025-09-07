FC Inter 1908
Qualificazioni Mondiali – Lituania-Olanda, De Vrij e Dumfries in campo dall’inizio

Alle 18 l'Olanda scende in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lituania
Matteo Pifferi 

Alle 18 l'Olanda scende in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lituania. Il CT olandese Koeman dà nuovamente fiducia a Denzel Dumfries, che parte titolare come esterno di destra della difesa a 4.

Novità in mezzo perché assieme a Van Dijk c'è Stefan De Vrij, che invece ha giocato solo i 4' finali del match pareggiato dall'Olanda contro la Polonia tre giorni fa.

La classifica del gruppo G vede al momento l'Olanda prima (con 3 partite) a 7 punti, gli stessi di Polonia e Finlandia che però hanno una partita in più. Segue poi la Lituania a quota 3 davanti a Malta, fanalino di coda a quota 2.

