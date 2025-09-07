Qualificazioni Mondiali – Lituania-Olanda, De Vrij e Dumfries in campo dall’inizio

Alle 18 l'Olanda scende in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lituania. Il CT olandese Koeman dà nuovamente fiducia a Denzel Dumfries, che parte titolare come esterno di destra della difesa a 4.
Novità in mezzo perché assieme a Van Dijk c'è Stefan De Vrij, che invece ha giocato solo i 4' finali del match pareggiato dall'Olanda contro la Polonia tre giorni fa.
La classifica del gruppo G vede al momento l'Olanda prima (con 3 partite) a 7 punti, gli stessi di Polonia e Finlandia che però hanno una partita in più. Segue poi la Lituania a quota 3 davanti a Malta, fanalino di coda a quota 2.
