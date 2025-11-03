FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Kairat, il programma degli allenamenti e le attività della vigilia

ultimora

Inter-Kairat, il programma degli allenamenti e le attività della vigilia

Inter-Kairat, il programma degli allenamenti e le attività della vigilia - immagine 1
L'Inter si prepara ad affrontare una nuova sfida di Champions League
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo la vittoria in campionato contro l'Hellas Verona arriva un'altra sfida per l'Inter che affronterà mercoledì 5 novembre alle 21, a San Siro, il Kairat Almaty nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Inter Chivu

Il club ha reso noti, nel dettaglio gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 4 novembre.

    • Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 18:00 Conferenza Stampa ufficiale Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano

    • Ore 19:00 Allenamento Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano.

    (Fonte: inter.it)

    Leggi anche
    Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”
    Chivu ha ragione: ma c’è un fantasma dal nome inglese che tormenta l’Inter. E...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA