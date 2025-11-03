Dopo la vittoria in campionato contro l'Hellas Verona arriva un'altra sfida per l'Inter che affronterà mercoledì 5 novembre alle 21, a San Siro, il Kairat Almaty nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.
Inter-Kairat, il programma degli allenamenti e le attività della vigilia
L'Inter si prepara ad affrontare una nuova sfida di Champions League
Il club ha reso noti, nel dettaglio gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 4 novembre.
Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 18:00 Conferenza Stampa ufficiale Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano
Ore 19:00 Allenamento Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano.
(Fonte: inter.it)
