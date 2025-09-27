Il giro di interviste di Lautaro Martinez al triplice fischio di Cagliari-Inter passa anche dal canale ufficiale del club nerazzurro. Qui le considerazioni dell'argentino:
Le parole del capitano nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di Cagliari anche grazie a un suo gol
"Il Cagliari è una buona squadra, si fa sempre sentire in casa sua. Siamo stati bravi a scendere in campo in maniera corretta. Sono arrivati tre punti importanti per la nostra classifica. Segno sempre col Cagliari? Importante che l’Inter vinca, è un caso se segno sempre contro di loro. Faccio di tutto per aiutare la squadra. Ho avuto un problema fisico che mi ha rallentato un po’ nelle ultime partite, adesso sto bene e ho recuperato. Oggi mi sono sentito bene, ora devo riposarmi e recuperare energie per la prossima partita. La Champions è sempre una competizione di prestigio".
