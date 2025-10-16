Contro il Portorico gli sono bastati 5 minuti per mettere a referto una doppietta e raggiungere Hernan Crespo al quarto posto della classifica di sempre tra i cannonieri della nazionale argentina. È salito a 35 reti in 74 presenze, media 0,47. "E pensare che il ct Scaloni, magnanimo ed empatico gestore di risorse, lo aveva lasciato inizialmente in panchina per non spremerlo dentro al frullatore di un’esibizione completamente inutile. Forse nemmeno lui intuiva, essendo stato un difensore, quanto Lautaro tenesse al record personale. Il punto è che i numeri realizzativi, ingrossandosi, rendono stimolante la vita degli attaccanti. Sono benzina e adrenalina insieme. Ecco perché Lautaro torna dall’America persino più pronto di prima. È importante anche per Chivu ritrovarlo sorridente e spensierato. La stanchezza si smaltisce in fretta quando il cuore è riposato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.