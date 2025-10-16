Contro il Portorico gli sono bastati 5 minuti per mettere a referto una doppietta e raggiungere Hernan Crespo al quarto posto della classifica di sempre tra i cannonieri della nazionale argentina. È salito a 35 reti in 74 presenze, media 0,47. "E pensare che il ct Scaloni, magnanimo ed empatico gestore di risorse, lo aveva lasciato inizialmente in panchina per non spremerlo dentro al frullatore di un’esibizione completamente inutile. Forse nemmeno lui intuiva, essendo stato un difensore, quanto Lautaro tenesse al record personale. Il punto è che i numeri realizzativi, ingrossandosi, rendono stimolante la vita degli attaccanti. Sono benzina e adrenalina insieme. Ecco perché Lautaro torna dall’America persino più pronto di prima. È importante anche per Chivu ritrovarlo sorridente e spensierato. La stanchezza si smaltisce in fretta quando il cuore è riposato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
Inter, c’è Lautaro carico e più pronto di prima: con la Roma al top. Nemmeno Scaloni intuiva…
"Lautaro si è ripreso con i fatti il ruolo di leader. Senza Thuram, che conta di raggiungerlo il sabato successivo a Napoli, dovrà essere lui a guidare i giovani compagni di reparto, Pio Esposito e Bonny, indicando loro il metodo per superare i prossimi ostacoli. Lautaro è stato responsabile, condividendo con Scaloni un impiego morigerato in Nazionale. Una partita intera contro il Venezuela, a distanza di sicurezza dalla Serie A, e mezz’ora contro Portorico a ritmi da Pinetina. Il volo in top class e 6 ore di fuso orario non ne spegneranno dunque l’ardore: tra oggi e domani il capitano si allenerà e potrà quindi garantire un discreto standard atletico all’Olimpico".
"Del resto le cifre realizzative stanno migliorando in senso assoluto: battuto il mal di schiena, Lautaro ha segnato 6 gol nelle ultime 5 partite (Cagliari, Slavia, Cremonese e Portorico gli avversari). Serie aperta e viva. In questo inizio di stagione gli è mancata solo l’idea decisiva in una grande sfida. Magari la combinazione Argentina più Olimpico gli porterà fortuna di nuovo. Con un elemento cabalistico a sostegno dell’ipotetico sequel: Roma-Inter si giocò di questi tempi anche nel 2024, il 20 ottobre. Repetita iuvant".
(Gazzetta dello Sport)
