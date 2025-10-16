Arrivano importanti novità in casa Inter direttamente da Appiano Gentile dopo l'allenamento mattutino di oggi in cui Cristian Chivu ha ritrovato tutti i nazionali.
Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos'è emerso dopo l'allenamento di oggi
Come riporta Sky Sport, nell’allenamento appena terminato Marcus Thuram ha lavorato ancora a parte: questo toglie ogni dubbio verso la Roma, era già nell’aria che potesse saltare la gara.
L’obiettivo è quello di recuperarlo per il Napoli, vedremo se farà parte della trasferta contro l’Union Saint-Gilloise.
