FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi

ultimora

Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi

Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi - immagine 1
Arrivano importanti novità in casa Inter direttamente da Appiano Gentile dopo l'allenamento mattutino di oggi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano importanti novità in casa Inter direttamente da Appiano Gentile dopo l'allenamento mattutino di oggi in cui Cristian Chivu ha ritrovato tutti i nazionali.

Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi- immagine 2

Come riporta Sky Sport, nell’allenamento appena terminato Marcus Thuram ha lavorato ancora a parte: questo toglie ogni dubbio verso la Roma, era già nell’aria che potesse saltare la gara.

Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi- immagine 3

L’obiettivo è quello di recuperarlo per il Napoli, vedremo se farà parte della trasferta contro l’Union Saint-Gilloise.

Leggi anche
Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge
Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA