Marocchi: “Chivu ha difeso i giocatori da chi li contestava e ha guadagnato punti”

Su Skysport il commento dell'ex giocatore prima del fischio d'inizio della gara dei nerazzurri contro il Cagliari
Eva A. Provenzano
Tra gli opinionisti di Saturday Night su Skysport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua prima della partita tra Cagliari e Inter. Sulle scelte di Chivu e quelle di Pisacane ha detto in particolare: «Il Cagliari dovrà vedere in che giornata è l'Inter, immagino che la squadra nerazzurra voglia sviluppare gioco per dominare e vincere. Gli attaccanti schierati da Pisacane, Sebastiano Esposito e Belotti, dovranno fare un partitone. Quando sei attaccato è fondamentale che tu lanci le palle agli attaccanti per respirare e gli attaccanti del Cagliari saranno chiamati quindi a fare la differenza».

«Non si può più andare allo stadio e bagnarsi, in tutti gli angolini d'Europa di qualsiasi Paese ci sono stadi ristrutturati e nuovi. Non vogliamo tutti stadi da 100mila posti ma vogliamo stadi nuovi», ha detto parlando di San Siro dopo aver detto a Marotta che non ottenere la cessione del Meazza sarebbe una sconfitta per tutti.

«Ad Appiano porte aperte e una contestazione da parte di qualche tifoso, Chivu ha guadagnato punti e un allenatore che fa questa cosa guadagna dei punti agli occhi dei calciatori, lo dico da ex giocatore», ha concluso.

(Fonte: Skysport)

