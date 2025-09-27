Tra gli opinionisti di Saturday Night su Skysport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua prima della partita tra Cagliari e Inter. Sulle scelte di Chivu e quelle di Pisacane ha detto in particolare: «Il Cagliari dovrà vedere in che giornata è l'Inter, immagino che la squadra nerazzurra voglia sviluppare gioco per dominare e vincere. Gli attaccanti schierati da Pisacane, Sebastiano Esposito e Belotti, dovranno fare un partitone. Quando sei attaccato è fondamentale che tu lanci le palle agli attaccanti per respirare e gli attaccanti del Cagliari saranno chiamati quindi a fare la differenza».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marocchi: “Chivu ha difeso i giocatori da chi li contestava e ha guadagnato punti”
ultimora
Marocchi: “Chivu ha difeso i giocatori da chi li contestava e ha guadagnato punti”
Su Skysport il commento dell'ex giocatore prima del fischio d'inizio della gara dei nerazzurri contro il Cagliari
«Non si può più andare allo stadio e bagnarsi, in tutti gli angolini d'Europa di qualsiasi Paese ci sono stadi ristrutturati e nuovi. Non vogliamo tutti stadi da 100mila posti ma vogliamo stadi nuovi», ha detto parlando di San Siro dopo aver detto a Marotta che non ottenere la cessione del Meazza sarebbe una sconfitta per tutti.
«Ad Appiano porte aperte e una contestazione da parte di qualche tifoso, Chivu ha guadagnato punti e un allenatore che fa questa cosa guadagna dei punti agli occhi dei calciatori, lo dico da ex giocatore», ha concluso.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA