Tra gli opinionisti di Saturday Night su Skysport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua prima della partita tra Cagliari e Inter. Sulle scelte di Chivu e quelle di Pisacane ha detto in particolare: «Il Cagliari dovrà vedere in che giornata è l'Inter, immagino che la squadra nerazzurra voglia sviluppare gioco per dominare e vincere. Gli attaccanti schierati da Pisacane, Sebastiano Esposito e Belotti, dovranno fare un partitone. Quando sei attaccato è fondamentale che tu lanci le palle agli attaccanti per respirare e gli attaccanti del Cagliari saranno chiamati quindi a fare la differenza».