L'attaccante nerazzurro è andato ancora una volta a segno con la maglia della sua Nazionale, salendo a quota 33 centri

Fabio Alampi Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 17:32)

Una notte storica e carica di emozioni quella dell'Estadio Monumental. Tutto il popolo argentino ha vissuto il match tra la Seleccion e il Venezuela, penultima partita delle qualificazioni mondiali, con un carico di ammirazione e nostalgia. La probabile ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale in Argentina ha trasformato la sfida di Buenos Aires in una festa alla quale ha partecipato anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.

Partito inizialmente dalla panchina, Lautaro è subentrato al 74' a Julian Alvarez e dopo meno di due minuti, al 75'19", ha timbrato: verticalizzazione improvvisa di Messi - abile a battere un calcio di punizione - cross di Nico Gonzalez e tuffo di testa con gol del Toro.

Se lo scorso novembre, con il gol in semi-rovesciata contro il Perù, aveva raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica marcatori di ogni tempo della nazionale argentina, ora Lautaro Martinez sale a quota 33 gol con la maglia della Seleccion, ed è al quinto posto dei marcatori all-time dell'Argentina. Davanti a lui Messi (114), Batistuta (55), Agüero (41) e Crespo (35).

(inter.it)