L’Inter ha vinto 3-1 in amichevole oggi contro il Padova, squadra che milita in Serie B. Per i nerazzurri di Cristian Chivu hanno segnato Mkhitaryan, Carlos Augusto e il nuovo arrivato Diouf.
VIDEO / Inter, ecco il gol di Mkhitaryan in amichevole contro il Padova
Ecco il gol realizzato dal centrocampista armeno, direttamente dal profilo X ufficiale dell’Inter:
