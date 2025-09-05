FC Inter 1908
VIDEO / Inter, ecco il gol di Mkhitaryan in amichevole contro il Padova

L’Inter ha vinto 3-1 in amichevole oggi contro il Padova, squadra che milita in Serie B: ecco il video del gol di Mkhitaryan
L’Inter ha vinto 3-1 in amichevole oggi contro il Padova, squadra che milita in Serie B. Per i nerazzurri di Cristian Chivu hanno segnato Mkhitaryan, Carlos Augusto e il nuovo arrivato Diouf.

Ecco il gol realizzato dal centrocampista armeno, direttamente dal profilo X ufficiale dell’Inter:

