Inter, Lautaro primo tra i marcatori nel 2025 in Serie A: ‘poker’ dopo 4 anni
Nell'ultima sfida dell'anno solare, l'attaccante argentino aumenta il suo bottino, come sottolinea Opta.
Nell’ultima sfida dell’anno solare, l’attaccante argentino aumenta il suo bottino, come sottolinea Opta.
Lautaro ha realizzato 15 gol in Serie A nel 2025: nessuno ha fatto meglio, con il solo Orsolini al pari del Toro.
Inoltre il capitano dell’Inter è tornato a segnare per 4 gare consecutive nell’anno solare: non succedeva da dicembre 2021, quando segnò per 5 partite di fila.
