La gara contro il Napoli ha portato via energie fisiche e mentali importanti. Lo sa bene Cristian Chivu che, con una mossa a sorpresa, ha concesso oggi un giorno libero ai suoi giocatori nonostante sia la vigilia di una gara. Infatti i nerazzurri domani affronteranno il Lecce nel recupero e il tecnico prepara diversi cambi di formazione.

"Chivu si preoccupa soprattutto del distacco del Napoli, rimasto invariato dopo il faccia a faccia di domenica. Intanto prepara una formazione diversa per l’impegno infrasettimanale. Calhanoglu è sicuramente out - oggi gli esami al polpaccio, c’è un po’ di preoccupazione - e sarà sostituito da Mkhitaryan, con Zielinski piazzato in regia; previsti anche altri due o tre cambi, spalmati sui vari reparti. In attacco, per esempio, giocherà uno tra Bonny e Pio, forse al posto di Lautaro".