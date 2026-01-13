FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Lecce, Chivu prepara diversi cambi: l’idea. Calhanoglu? C’è un po’ di preoccupazione

ultimora

Inter-Lecce, Chivu prepara diversi cambi: l’idea. Calhanoglu? C’è un po’ di preoccupazione

Inter-Lecce, Chivu prepara diversi cambi: l’idea. Calhanoglu? C’è un po’ di preoccupazione - immagine 1
Il tecnico nerazzurro prepara alcuni cambi di formazione in vista della gara contro il Lecce
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La gara contro il Napoli ha portato via energie fisiche e mentali importanti. Lo sa bene Cristian Chivu che, con una mossa a sorpresa, ha concesso oggi un giorno libero ai suoi giocatori nonostante sia la vigilia di una gara. Infatti i nerazzurri domani affronteranno il Lecce nel recupero e il tecnico prepara diversi cambi di formazione.

Inter-Lecce, Chivu prepara diversi cambi: l’idea. Calhanoglu? C’è un po’ di preoccupazione- immagine 2
Getty Images

"Chivu si preoccupa soprattutto del distacco del Napoli, rimasto invariato dopo il faccia a faccia di domenica. Intanto prepara una formazione diversa per l’impegno infrasettimanale. Calhanoglu è sicuramente out - oggi gli esami al polpaccio, c’è un po’ di preoccupazione - e sarà sostituito da Mkhitaryan, con Zielinski piazzato in regia; previsti anche altri due o tre cambi, spalmati sui vari reparti. In attacco, per esempio, giocherà uno tra Bonny e Pio, forse al posto di Lautaro".

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Zazzaroni: “Conte ossessionato dal potere, rigore Inter c’è”. Cruciani e...
Sabatini: “Hojlund? Akanji non l’ha mai preso”. Cruciani: “Me ne fotto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA