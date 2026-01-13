Parte Cruciani: "Conte ha sbagliato, non ha parlato nel post partita perché si è accorto di aver sbagliato, oggettivamente, secondo il regolamento, quel rigore c'era. Il Conte che esulta in quel modo è un modo di vivere la partita che mi piace tantissimo, che ti fa avvicinare al calcio vero, a quello reale, non quello degli algoritmi. Conte è l'opposto degli algoritmi, il Conte che abbiamo visto a San Siro è il calcio vero, sangue, reale"

Zazzaroni risponde: "Lascia stare la Marotta League ma c'è una sorta di potere che in qualche modo influenza. Lui è convinto di questo e ne sono assolutamente certo. Ma non è il solo che abbia questo retropensiero. Sei a San Siro, fai una grande partita, sei sull'1-1, hai 7-8 infortunati, subisci questo rigore, che c'era, e gli parte la brocca che è abbastanza normale. Ci sono questi pensieri che, in un uomo ossessionato come Antonio, diventano benzina"