Sabatini: “Hojlund? Akanji non l’ha mai preso”. Cruciani: “Me ne fotto di…”

Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno discusso di Hojlund e Akanji in Inter-Napoli.

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 09:16)

Intervenuti al Podcast Numer1, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno discusso di Hojlund e Akanji in Inter-Napoli.

Parte Sandro Sabatini: "Hojlund è stato impressionante, la sua forza è stata impressionante contro l'Inter ma c'è anche una contraddizione: quando i tifosi del Napoli dicono che mancano 6 giocatori, la verità è che Lukaku non giocherebbe con questo Lukaku. Lukaku sarebbe un ottimo cambio ma non si può giocare in 12. Ho visto per la prima volta Akanji, che per me è un campione, non l'ha mai beccato Hojlund"

Cruciani replica: "Non è che non l'ha mai beccato, c'è anche la forza dell'avversario. Akanji è un grandissimo difensore e l'Inter dovrebbe riscattarlo assolutamente. esiste anche la forza degli attaccanti, Akanji ha preso anche dei brutti voti anche se io me ne fotto delle pagelle. Me ne fotto totalmente. Non è che uno si è fatto sfuggire Hojlund qualche volta, allora ha giocato male"