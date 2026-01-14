Tra la stanchezza post Napoli, le assenze - quella di Calhanoglu fa faticare l'Inter - e dopo il pari degli azzurri contro l'obbligo di vincere a tutti i costi, è stata l'Inter meno brillante ma ottiene i tre punti che valgono il più sei in classifica sulla squadra di Conte. Così Matteo Barzaghi a Skysport ha commentato la vittoria per 1-0 della formazione di Chivu in attesa della gara del Milan in casa del Como che potrebbe portare i rossoneri a meno 4.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Esposito, gol importantissimo. La reazione di Chivu dice tutto
ultimora
Sky – Esposito, gol importantissimo. La reazione di Chivu dice tutto
Il canale satellitare ha raccontato con Matteo Barzaghi la vittoria nerazzurra arrivata dopo una gara difficilissima contro il Lecce
"L'Inter ha sempre sofferto l'asterisco da recuperare e questra volta è riuscita ad approfittarne anche dopo una prestazione di questo tipo. San Siro è stato critico, aspettava lo squillo, c'era il timore di non vincere. Si aspettava anche il gol di Esposito al Meazza in campionato ed è arrivato: un gol decisivo e Chivu è andato ad abbracciarlo dalla panchina. Un gol importantissimo", ha aggiunto il giornalista inviato a seguito dei nerazzurri.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA