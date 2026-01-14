Sky – Esposito, gol importantissimo. La reazione di Chivu dice tutto

Tra la stanchezza post Napoli, le assenze - quella di Calhanoglu fa faticare l'Inter - e dopo il pari degli azzurri contro l'obbligo di vincere a tutti i costi, è stata l'Inter meno brillante ma ottiene i tre punti che valgono il più sei in classifica sulla squadra di Conte. Così Matteo Barzaghi a Skysport ha commentato la vittoria per 1-0 della formazione di Chivu in attesa della gara del Milan in casa del Como che potrebbe portare i rossoneri a meno 4.

"L'Inter ha sempre sofferto l'asterisco da recuperare e questra volta è riuscita ad approfittarne anche dopo una prestazione di questo tipo. San Siro è stato critico, aspettava lo squillo, c'era il timore di non vincere. Si aspettava anche il gol di Esposito al Meazza in campionato ed è arrivato: un gol decisivo e Chivu è andato ad abbracciarlo dalla panchina. Un gol importantissimo", ha aggiunto il giornalista inviato a seguito dei nerazzurri.