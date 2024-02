Il 23 dicembre scorso, Lautaro e compagni si imposero sui giallorossi con il primo gol in Italia di Yann Bisseck e con il sigillo di Nicolò Barella. Un’affermazione interista per 2 reti a 0 è quotata ora a 7.40 da Betclic. Nell’incrocio più recente al ‘Via del mare’, datato 13 agosto 2022, Denzel Dumfries regalò i tre punti ai suoi con una firma in pieno recupero, dopo che Assan Ceesay aveva risposto al vantaggio iniziale di Romelu Lukaku. La ripetizione dell’1-2 è data a 9.20.

Occasione d’oro per Arnautović - A seguito del timbro in campionato contro la Salernitana e di quello ancora più prestigioso di pochi giorni fa con l’Atlético Madrid, Marko Arnautović si candida a una maglia da titolare per sostituire Thuram e ambisce a mettere nuovamente il proprio nome sul tabellino dei marcatori, possibilità che Betclic quota a 2.60. Al suo fianco è pronto ad agire Lautaro Martínez, la cui gioia personale è stimata a 1.78. Valutazione a 3.40 per Hakan Çalhanoğlu, sempre monitorato anche in virtù del suo ruolo di rigorista, mentre a partita in corso potrebbe battere un colpo anche Alexis Sánchez, a 3.00. Dall’altra parte, D’Aversa dovrebbe affidarsi in avanti al tridente formato da Nikola Krstović, con quota-gol Betclic a 3.80, Pontus Almqvist, a 5.10, e Lameck Banda, a 5.10. Dalla panchina, probabile chance da subentrato per Roberto Piccoli, il cui gol è stimato a 4.25.