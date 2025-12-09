Questa sera l'Inter affronterà il Liverpool, match della sesta giornata del girone di Champions League. Prevista grande affluenza di pubblico, San Siro infatti sarà sold out. Come riporta Milano Today, per l'occasione la M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiuderanno più tardi.
Inter-Liverpool, la metro a Milano chiude più tardi: orari di treni e bus
M1 (da Lotto verso Sesto) e M5 chiudono più tardi—
Cambiare a Lotto tra M1 e M5—
Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.
Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono prima—
Su disposizione della questura, le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta chiuderanno sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.
Navette Lampugnano - stadio—
Un servizio di navette collega lo stadio e il parcheggio di Lampugnano. Il parcheggio chiude all’1:30.
Tram e bus deviati—
Linea 16
Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).
Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.
A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).
Linea 49
A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.
A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.
Linee 64 e 80
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.
Linea Q78 (in servizio dopo le 22)
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.
(Milano Today)
