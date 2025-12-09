Inter-Liverpool, la metro a Milano chiude più tardi: orari di treni e bus

Questa sera l'Inter affronterà il Liverpool, per l'occasione la M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiuderanno più tardi

Questa sera l'Inter affronterà il Liverpool, match della sesta giornata del girone di Champions League. Prevista grande affluenza di pubblico, San Siro infatti sarà sold out. Come riporta Milano Today, per l'occasione la M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiuderanno più tardi.

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Su disposizione della questura, le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta chiuderanno sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Un servizio di navette collega lo stadio e il parcheggio di Lampugnano. Il parcheggio chiude all’1:30.

Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.