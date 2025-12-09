Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato della lotta scudetto e della gara di Champions tra Inter-Liverpool. "È corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan? "Sì, è lotta a tre per caratteristiche diverse. Ci saranno campionati con sviluppi diversi, il Milan senza coppe avrà un vantaggio importante più avanti. Il Napoli è squadra solida, forte, l'Inter va inserita per mentalità e valore di squadra. Con percorsi diversi si giocheranno tutto fino alla fine".
Mussa: “Inter-Liverpool, nerazzurri favoriti ma devono fare super gara. Lo scudetto…”
Inter, se vince col Liverpool qualificazione a un passo?—
"E' una partita alla portata, vedendo le difficoltà del Liverpool. Oggi è favorita l'Inter, non per valore assoluto ma relativo. Certo, devi fare una super partita, perché il Liverpool se non vai ti mangia comunque".
(TMW Radio)
