Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato della lotta scudetto e della gara di Champions tra Inter-Liverpool. "È corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan? "Sì, è lotta a tre per caratteristiche diverse. Ci saranno campionati con sviluppi diversi, il Milan senza coppe avrà un vantaggio importante più avanti. Il Napoli è squadra solida, forte, l'Inter va inserita per mentalità e valore di squadra. Con percorsi diversi si giocheranno tutto fino alla fine".