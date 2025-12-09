FC Inter 1908
Sabatini: "Inter-Como poteva finire 10-0! E c'è una cosa che nessuno dice"

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto al tavolo di Numer1 Podcast, è tornato così sulla vittoria dell'Inter contro il Como
Marco Astori
Marco Astori 

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto al tavolo di Numer1 Podcast, è tornato così sulla vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera: "Poteva finire 10-0. Sapete qual è la cosa che nessuno dice? Che Chivu si è tolto una doppia soddisfazione: perché l'Inter aveva scelto Fabregas.

Se lui avesse detto di sì, l'Inter aveva preso Fabregas. Ausilio parla con Fabregas e lui gli dice: "Sì, ma dal Como ci andate voi, io non rompo". E comunque Chivu si è preso questa rivincita e ha anche esultato".

