Spazio a tante seconde linee questa sera in Inter-Venezia. Tra queste, anche Luis Henrique. Per lui dovrebbe arrivare la prima gara da titolare al Meazza dopo le tre in trasferta. Si legge sul Corriere dello Sport:
Il brasiliano sarà titolare sulla destra per la prima volta al Meazza
"Anche per Luis Henrique sarebbe certamente importante, in qualche maniera, rompere il ghiaccio. Nel senso di riuscire a togliersi di dosso timidezza e preoccupazione, oltre a dubbi vari, giocando con più leggerezza, in modo da mettere in mostra le sue qualità, come già accade in allenamento. Tanto più che per Dumfries ora l’obiettivo di rientro è la Supercoppa. Finora, nelle tre gare disputate da titolare, il brasiliano è sembrato un giocatore frenato e trattenuto. Sarebbe sorprendente, però, se nemmeno contro il Venezia tentasse un dribbling…".
