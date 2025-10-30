Le due magie di Calhanoglu e del croato regalano all'Inter una vittoria importantissima

Gianni Pampinella Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 16:46)

Due magie, una di Hakan Calhanoglu e l'altra di Petar Sucic e la Fiorentina cade al tappeto. L'Inter torna alla vittoria e risponde in maniera convinta a Roma e Napoli.

"Un paio di magie da tre punti per sgombrare la testa, ripartire di slancio, riprendere il Milan e non perdere di vista Napoli e Roma, là davanti. L’Inter ne aveva bisogno. Ma per trovare due autentiche pepite deve scavare oltre un’ora nell’area della Fiorentina e anche attorno: la soluzione per spaccare una partita che cominciava a sembrare una trappola arriva da venti metri, con un destro a incrociare di Calhanoglu che batte De Gea, autore fino a lì di almeno quattro parate vere. Dopo tanta fatica, il raddoppio della sicurezza arriva subito, grazie a uno slalom che parte da fuori area di Petar Sucic, che con un dribbling di suola fa innamorare San Siro", sottolinea il Corriere della Sera.

"Se serviva una ripartenza di sostanza e qualità dopo il ko di Napoli, l’Inter dà le risposte giuste, anche se almeno per tutto il primo tempo le tossine si fanno sentire. Chivu per la prima volta riduce al minimo il turnover. Rispetto al Maradona le novità sono tre, ma non banali. La lunga assenza di Mkhitaryan fino a inizio dicembre, inizia invece con Sucic titolare: il croato pur con le sue doti di palleggio deve aumentare il ritmo e l’energia nei contrasti. Però dal nulla crea quel gol che mancava da mesi all’armeno".

(Corriere della Sera)