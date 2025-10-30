"L'Inter è la squadra più forte del campionato e quando vuole accelerare e ti vuole schiacciare lì ha sicuramente qualcosa in più. Ha tante individualità che ti possono far sempre male. Mi è piaciuta la cattiveria quando ha deciso di accelerare, ha giocato con grande intensità. Chivu sta dimostrando di avere gli attributi. E anche a livello di mercato non sbagliano nulla, visto che anche Sucic è un grande giocatore. Grandi meriti alla società".