Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha analizzato così la vittoria dell'Inter a San Siro contro la Fiorentina:
"L'Inter è la squadra più forte del campionato e quando vuole accelerare e ti vuole schiacciare lì ha sicuramente qualcosa in più. Ha tante individualità che ti possono far sempre male. Mi è piaciuta la cattiveria quando ha deciso di accelerare, ha giocato con grande intensità. Chivu sta dimostrando di avere gli attributi. E anche a livello di mercato non sbagliano nulla, visto che anche Sucic è un grande giocatore. Grandi meriti alla società".
"Esposito? Mi piace perché è un lavoratore, umile, ma gioca in un contesto che gira alla perfezione. Mi piacerebbe testarlo altrove".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
