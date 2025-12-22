Nike è pronta a rilasciare una maglia speciale dell'Inter in stile baseball. A confermarlo è Footy Headlines, uno dei siti specializzati che anticipano le maglie delle squadre di calcio.
FH – Inter e Nike, pronta maglia in stile baseball: ecco quando uscirà
"La maglia da baseball Nike Inter Milan 2026 fonde la cultura sportiva americana con l'identità dell'Inter, presentando un classico taglio da baseball con abbottonatura sul davanti", si legge sul portale.
"Con un design molto vicino alle classiche maglie da baseball, come quelle dei New York Yankees, la maglia da baseball Nike Inter 2026 è bianca con sottili righe gessate, abbinate a profili blu navy attorno al colletto e alla patta dei bottoni. Uno Swoosh Nike blu navy è posizionato sul petto, mentre il logo dell'Inter è posizionato sul lato sinistro del petto", si legge su Footy Headlines.
Ma quando uscirà questa maglia speciale? Essendo per la stagione 2026-2027, sarà disponibile a partire già dall'estate 2026, proprio in concomitanza con i Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'Inter non è il primo club a fare una maglietta in stile baseball: la Juve l'ha fatta l'anno scorso mentre il Napoli nel 2019.
