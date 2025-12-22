Nike è pronta a rilasciare una maglia speciale dell'Inter in stile baseball. A confermarlo è Footy Headlines

A confermarlo è Footy Headlines, uno dei siti specializzati che anticipano le maglie delle squadre di calcio.

"Con un design molto vicino alle classiche maglie da baseball, come quelle dei New York Yankees, la maglia da baseball Nike Inter 2026 è bianca con sottili righe gessate, abbinate a profili blu navy attorno al colletto e alla patta dei bottoni. Uno Swoosh Nike blu navy è posizionato sul petto, mentre il logo dell'Inter è posizionato sul lato sinistro del petto", si legge su Footy Headlines.