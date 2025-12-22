Emiliano Viviano, ex calciatore, intervenuto a Pressing, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Bologna in Supercoppa: "Sicuramente i trofei mancano e per una squadra come l'Inter non è buono.
Viviano: “Inter? Ha grandi possibilità di vincere lo scudetto, siamo quasi tutti convinti che…”
A me non è piaciuta in Supercoppa perché era un trofeo: ma ha grandissime possibilità di vincere lo scudetto, siamo quasi tutti convinti che sia la rosa migliore. E bisogna darle credito. Nel primo tempo l'Inter non ha reagito, ma manca nel chiudere le azioni: nel volume di gioco che crea, segna poco. Ed è una costante che c'è, è sempre stato così".
