Nike, in vista della prossima stagione, è pronta a lanciare una collezione di maglie per i club più importanti e tra questi c'è anche l'Inter.

Footy Headlines, infatti, svela quale sarà la maglia dell'Inter per questa collezione.

"La maglia retrò Nike Internazionale 2026-27 si distingue immediatamente grazie ai colori accattivanti e ai dettagli premium.

Uno dei punti salienti principali è l'uso di un effetto iridescente sia per lo Swoosh Nike che per lo stemma dell'Inter, conferendo ai loghi un aspetto scintillante e che cambia colore a seconda della luce", si legge sul sito specializzato.