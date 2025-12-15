FC Inter 1908
Footy Headlines – Nike lancia collezione di maglie retrò: ecco quella dell’Inter

Nike, in vista della prossima stagione, è pronta a lanciare una collezione di maglie per i club più importanti e tra questi c'è anche l'Inter
Nike, in vista della prossima stagione, è pronta a lanciare una collezione di maglie per i club più importanti e tra questi c'è anche l'Inter.

Footy Headlines, infatti, svela quale sarà la maglia dell'Inter per questa collezione.

"La maglia retrò Nike Internazionale 2026-27 si distingue immediatamente grazie ai colori accattivanti e ai dettagli premium.

Uno dei punti salienti principali è l'uso di un effetto iridescente sia per lo Swoosh Nike che per lo stemma dell'Inter, conferendo ai loghi un aspetto scintillante e che cambia colore a seconda della luce", si legge sul sito specializzato.

In attesa di altri dettagli, la maglia Retro dovrebbe essere lanciata durante la stagione 2026-2027.

