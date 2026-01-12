Il male non è incurabile, ma sta diventando preoccupante. Negli scontri diretti, l'Inter non riesce proprio a vincere

Marco Macca Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 23:32)

Il male non è incurabile, ma sta diventando preoccupante. Negli scontri diretti, l'Inter non riesce proprio a vincere. E ormai, se calcoliamo le sfide contro Milan, Napoli e Juventus, non lo fa da quasi 2 anni, ovvero da quel 22 aprile 2024, la vittoria nel derby che sancì la conquista della seconda stella. La Gazzetta dello Sport mostra dei dati abbastanza preoccupanti:

"Occhio dietro dunque, la difesa è un fattore per la corsa al titolo. Eccome. E anche la concentrazione arretrata nei big match fa la differenza. L’Inter fin qui ha subìto 5 gol dal Napoli in due partite, 4 dalla Juve e uno dal Milan che è bastato comunque ad Allegri per prendersi il derby".

"Dieci incassati contro i 6 fatti. Una differenza di -4 che ribadisce le difficoltà della squadra di Chivu nei big match in cui non riesce a imporsi: a partire dalla scorsa stagione, l’Inter non ha vinto nessuna delle 13 sfide contro Napoli, Milan e Juve considerando tutte le competizioni (6 pareggi e 7 sconfitte) e ha conquistato appena 5 punti su 30 a disposizione contro queste tre dal 2024 a oggi".

(Fonte: Gazzetta.it)