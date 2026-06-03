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Sky – Inter, Mancini si fa a una sola condizione. Nell’ambiente Roma ora…
Quella che porta a Gianluca Mancini è una possibile pista di mercato per l'Inter. "Al momento è subordinata al fatto che il giocatore definisca il suo futuro con la Roma. E' la cosa principale. Non dovesse esserci un accordo, l'Inter entrerebbe in gioco. Per questo i nerazzurri non possono essere così prepotenti sull'obiettivo", ha spiegato per questo Matteo Barzaghi di Sky Sport in collegamento con l'emittente satellitare dalla sede del club nerazzurro.
Il ping pong ha portato poi la discussione fino a Trigoria, dove Paolo Assogna ha però riportato la posizione del club giallorosso sul giocatore in scadenza nel 2027: "La concentrazione in queste settimane è rimasta sul campo, oltre che sulla gestione delle tensioni legate all'uscita di Claudio Ranieri. Registrando l'interesse dell'Inter, rimane il fatto che la Roma punta tanto sul giocatore. Nell'ambiente giallorosso non si aspettano sorprese sul suo rinnovo di contratto".
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