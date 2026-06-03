Sky – Inter, Mancini si fa a una sola condizione. Nell’ambiente Roma ora…

L'aggiornamento sul difensore della Roma che al momento ha un contratto in scadenza nel 2027 e dovrà definire il rinnovo

Quella che porta a Gianluca Mancini è una possibile pista di mercato per l'Inter. "Al momento è subordinata al fatto che il giocatore definisca il suo futuro con la Roma. E' la cosa principale. Non dovesse esserci un accordo, l'Inter entrerebbe in gioco. Per questo i nerazzurri non possono essere così prepotenti sull'obiettivo", ha spiegato per questo Matteo Barzaghi di Sky Sport in collegamento con l'emittente satellitare dalla sede del club nerazzurro.