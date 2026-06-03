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fcinter1908 ultimora Pastore: “Dumfries o Palestra? L’olandese fa 10 gol l’anno. Curioso di capire come Chivu…”
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Pastore: “Dumfries o Palestra? L’olandese fa 10 gol l’anno. Curioso di capire come Chivu…”
Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del passaggio di Dumfries al Real Madrid e della trattativa per Palestra all'Inter
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del passaggio di Dumfries al Real Madrid e della trattativa per Palestra all'Inter:
"Il Dumfries migliore fa 10 gol all'anno, è un giocatore travolgente a livello fisico sui calci piazzati. Palestra è il miglio esterno destro italiano del momento, modo diverso di mettere in campo la squadra. Curioso di capire quale evoluzione possa avere la squadra di Chivu. Palestra ti dà più larghezza, imprevedibilità, con Dumfries e con Palestra è una squadra diversa. Senza Dumfries Inter è stata vulnerabile. Il trequartista non mi pare una priorità all'ordine del giorno".
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