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Ravezzani: “Inter resta solida, ma Dumfries è quasi impossibile da sostituire per…”

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Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull'addio di Denzel Dumfries all'Inter: il suo pensiero
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"Dumfries è (era…) un giocatore fondamentale per l’Inter. Certo, la squadra resta solida. Ma la sua fisicità, la straordinaria capacità nel gioco aereo (inusitata per un esterno) restano quasi impossibili da sostituire".

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Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull'addio di Denzel Dumfries all'Inter: il Real Madrid pagherà la clausola rescissoria di 20 milioni e porterà in spagna l'esterno olandese.

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