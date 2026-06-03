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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Inter resta solida, ma Dumfries è quasi impossibile da sostituire per…”
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Ravezzani: “Inter resta solida, ma Dumfries è quasi impossibile da sostituire per…”
Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull'addio di Denzel Dumfries all'Inter: il suo pensiero
"Dumfries è (era…) un giocatore fondamentale per l’Inter. Certo, la squadra resta solida. Ma la sua fisicità, la straordinaria capacità nel gioco aereo (inusitata per un esterno) restano quasi impossibili da sostituire".
Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull'addio di Denzel Dumfries all'Inter: il Real Madrid pagherà la clausola rescissoria di 20 milioni e porterà in spagna l'esterno olandese.
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