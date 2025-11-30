FC Inter 1908
Inter, premiati il DS Ausilio e Pio Esposito: il motivo dei riconoscimenti

I due nerazzurri premiati rispettivamente come "Manager of the Year" e "Miglior Giocatore della Serie B" per la stagione 2024/25
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Importanti riconoscimenti per il Direttore Sportivo Piero Ausilio e l’attaccante nerazzurro Pio Esposito che hanno ricevuto il premio "Manlio Scopigno".

Getty Images

Al Direttore Sportivo Piero Ausilio è stato assegnato il riconoscimento "Manager of the Year", consegnato dal Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti.

L’attaccante classe 2005 Pio Esposito, è stato invece premiato come "Miglior Giocatore della Serie B" per la stagione 2024/25 disputata in prestito allo Spezia.

(Fonte: Inter.it)

