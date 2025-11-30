Paolo Assogna, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida di campionato tra Pisa e Inter

Paolo Assogna, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida di campionato tra Pisa e Inter: "Lautaro-Thuram? E' una coppia fondamentale: è cambiato il contesto intorno perché l'anno scorso non avevano possibilità di respirare per ricambi non all'altezza.

Quest'anno, con scelte illuminate come Esposito e Bonny possono farlo; ma non è assolutamente da mettere in discussione il loro status di coppia fondamentale per il destino dell'Inter. Questo è ancora fortemente nelle mani di loro due che possono entrare in sintonia con Chivu: finora il tecnico ha fatto buone cose, è entrato in punta di piedi nello spogliatoio ed è stato bravo ad allenare alla bellezza.

L'Inter è molto bella da vedere, deve allenare un po' la concretezza: il rapporto tra quando ha costruito e quanto ha raccolto è in deficit. Poi ci leghiamo qualche episodio di casualità come con Milan e Atletico: la squadra è in una posizione tutt'altro che drammatica. Poi è ovvio che se l'Inter perde due partite consecutive si alza il polverone".