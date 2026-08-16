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INTER MARCHIO GLOBALE

VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Champions come Milano-Sanremo: la fortuna..."

Negli ultimi quattro anni l'Inter ha vinto due titoli nazionali, è arrivata per due volte in finale di Champions e ha vinto 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Un ciclo quello nerazzurro che porta la firma di una struttura societaria di una squadra di grande livello. Inoltre c'è un aspetto fondamentale, la società è riuscita a monetizzare questi successi come non era mai accaduto in passato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dal 2022-23 il club ha aumentato di 83 milioni i ricavi annui da stadio, sponsorizzazioni e merchandising, ossia dalle leve direttamente controllate dai club.

"Il bilancio al 30 giugno 2026 verrà approvato nell’assemblea dei soci di ottobre, ma la Gazzetta ha già anticipato che si chiuderà in utile, per il secondo anno consecutivo. Sul fronte del fatturato, le nostre stime indicano 150 milioni per il segmento commerciale e 90 per lo stadio: rispetto al 2022-23 l’incremento complessivo è appunto di 83 milioni, pari al 53%, un incremento notevole, anche perché quella fu l’annata della prima delle due finali di Champions".

“Stiamo continuando a lavorare per rendere l’Inter una piattaforma sempre più rilevante per tifosi e brand. La nostra crescita è il frutto di una strategia integrata, in cui tutte le leve del club lavorano in forte sinergia per amplificare la forza del brand, aumentarne la rilevanza a livello internazionale e costruire valore nel lungo periodo”, spiega Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, a capo di un’area che conta 120 dipendenti".

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