Nessuna frode sportiva in ambito ordinario. Ecco perché la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri ribattezzata 'arbitropoli'. L'inchiesta si è poi spostata in Procura federale a Roma per l’indagine sportiva, dove il procuratore Giuseppe Chinè, al termine dei 40 giorni di indagine previsti, sta passando al vaglio tutte le intercettazioni ritenute marginali in ambito ordinario ma potenzialmente rilevanti in quello sportivo. Ebbene, secondo quanto riporta il giornalista Giulio Mola, la Procura Federale non ha rilevato reati.

Getty

"Inchiesta arbitropoli: dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano, anche la Giustizia Sportiva a settembre archivierà tutto. Nei 40 giorni di indagini la Procura Federale ha passato al vaglio intercettazioni ascoltando molti arbitri senza rilevare reati".