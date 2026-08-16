VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Andrea Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del possibile approdo alla Roma dall'Inter di Luis Henrique.

"Ti dicono che la Roma ha raggiunto l'accordo per 28 milioni per Luis Henrique: io non ci credo manco se lo vedo. Se poi lo vedo penso che alla Roma si sono impazziti e non credo che impazziranno".