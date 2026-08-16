Leonardo Bovio ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter dopo un precampionato di altissimo livello. Lo ha riferito Fabrizio Romano
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Leonardo Bovio ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter dopo un precampionato di altissimo livello.
Lo ha riferito Fabrizio Romano, che su X svela le ultime novità sul futuro del giovane difensore nerazzurro classe 2008:
"Il giovane difensore dell'Inter Leonardo Bovio ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Decisione presa settimane fa e ora è tutto firmato".
🚨⚫️🔵 Inter young defender Leonardo Bovio has signed a new long term contract at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
Decision made weeks ago and now it’s all signed. pic.twitter.com/A9yXtTFOWa
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