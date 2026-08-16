GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Leonardo Bovio ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter dopo un precampionato di altissimo livello.

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Lo ha riferito Fabrizio Romano, che su X svela le ultime novità sul futuro del giovane difensore nerazzurro classe 2008:

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"Il giovane difensore dell'Inter Leonardo Bovio ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Decisione presa settimane fa e ora è tutto firmato".