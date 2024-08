"Ci sono ancora metaforicamente dei cantieri in corso come alla Juve e al Napoli. Il Milan è già più assestato e al momento è maggiormente accreditato, ma mancano 15 giorni e alcune operazioni possono essere fatte. Non posso stilare una valutazione precisa, perché non conosciamo ancora bene il valore delle avversarie. La griglia credo sia sempre la stessa, a queste squadre aggiungerei l'Atalanta e la Roma. Saranno queste a lottare per la vittoria dello scudetto".